Фермер из Дагестана потратил миллионный грант не по назначению

Махачкала, , 14:02 — REGNUM В Дагестане руководитель крестьянско-фермерского хозяйства подозревается в растрате бюджетных средств. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, уроженец села Буглен Буйнакского района республики в апреле 2015 года представил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана фиктивные документы. На их основании злоумышленник получил грант в размере 1,2 млн рублей в рамках программы поддержки начинающих фермеров. Однако полученные средства мужчина израсходовал не на реализацию заявленного им проекта, а на личные нужды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в нецелевом использовании средств фонда обязательного медицинского страхования подозревается главврач Центральной городской больницы дагестанского Южно-Сухокумска.

В 2017 году мужчина на 7,4 млн рублей заключил контракт с подрядчиком на выполнение ремонта здания медучреждения. Однако прокуратурой республики было установлено, что 3,9 млн рублей руководитель больницы оплатил из средств ОМС, что является фактом правонарушения.

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