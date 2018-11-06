Вместо сока – алкоголь: в Северной Осетии накрыли незаконное производство

Владикавказ, , 13:53 — REGNUM В Северной Осетии выявили очередной факт нелегального производства и оборота этилового спирта. На этот раз левый алкоголь гнали на заводе во Владикавказе, у которого была лицензия на производство фруктовых вин и винных напитков, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Однако вместо них на заводе выпускали более крепкий алкоголь с использованием этилового спирта. Было арестовано более 2,3 млн бутылок алкогольной продукции, а также более 2,2 млн литров виноматериалов. Кроме того, обнаружено 500 литов спирта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся экспертизы, после которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Северной Осетии выявлены несколько нелегальных водочных производств. В сентябре было арестовано около 42 тыс. бутылок алкоголя, готового к реализации, на сумму более 7 млн рублей.

В июле на территории ООО «Фаворит» в городе Ардоне были обнаружены цеха, в которых находились емкости для хранения спиртосодержащей жидкости. Арестовано почти 40 тыс. бутылок водки различных известных фирм.

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