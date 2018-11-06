Хакеры от имени Илона Маска выманили у пользователей более $150 тыс

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Хакеры взломали несколько верифицированных учетных записей в Twitter и выманили у пользователей под видом главы SpaceX Илона Маска криптовалюту на сумму более $150 тыс., сообщает BBC.

Отмечается, что после того, как злоумышленники взламывали проверенные аккаунты, они меняли имена и фотографии так, чтобы они были похожи на страницу Маска. После этого хакеры размещали объявления о раздаче криптовалюты, для участия пользователям надо было перевести небольшую сумму биткоинов.

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Так, мошенники взломали страницы в том числе конгрессменов, британского дистрибьютора киностудии Pathé и компании Matalan. В общей сложности им удалось выманить более $150 тыс.

Напомним, в конце октября Илон Маск на своей странице в Twitter признался в любви к аниме и стал предлагать подписчикам приобрести криптовалюту. О том, что контроль над учетной записью главы Tesla перешел в руки злоумышленников подумали не только его собеседники, но и администрация соцсети, которая заблокировала страницу.

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