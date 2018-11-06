В Брянске в ДТП погибли два человека

Брянск, , 13:26 — REGNUM В Брянске в результате аварии, которая произошла ночью 5 ноября в Фокинском районе, погибли два человека, еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД России по Брянской области, которое сейчас выясняет все обстоятельства ДТП.

Авария произошла на улице Менжинского. В районе дома №48 столкнулись Mitsubishi Carisma и Mitsubishi Lancer, после чего последний автомобиль врезался в дерево. На месте ДТП скончались два пассажира. Водители и еще два пассажира получили травмы. Всем погибшим и пострадавшим — от 22 до 29 лет.

«Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе.

По данным ТАСС, один из пострадавших сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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