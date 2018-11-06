Шесть детей пострадали в аварии в Волгоградской области

Волжский, Волгоградская область, , 13:15 — REGNUM В результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области пострадали шесть детей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, авария произошла примерно в 9:00 6 ноября. Сейчас по факту ДТП организована проверка.

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Заволжская и федеральной автодороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград». В результате пострадали дети, которые ехали на пассажирских сидениях. Они были доставлены в больницы.

«В результате ДТП в медучреждения доставлены шестеро несовершеннолетних: дети в возрасте 2,5 месяца, 6, 7, 8 и 12 лет, находившиеся в момент столкновения в автомашинах в качестве пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, самая младшая из пострадавших в момент аварии была в сумке-переноске, которую держала ее мать. Девочка не была пристегнута. Без защиты ремней безопасности была и семилетняя пострадавшая. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, а в результате будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

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