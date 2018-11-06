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ЧП в Росляково: Поиски пропавшего механика не принесли результата

Происшествия

Поисковая операция приостановлена

Мурманск, 6 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Операция по поиску механика, пропавшего без вести после затопления дока в Росляково, приостановлена. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в силовых структурах Мурманской области.

Напомним, в течение недели водолазы и беспилотные подводные аппараты Северного флота искали тело пропавшего механика. Всего в поисковой операции были задействованы более 100 человек. Спустя несколько суток район поисков был расширен.

«К сожалению, поиски прошли безрезультатно», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября в Росляково во время спуска крейсера на воду, предположительно, из-за скачка напряжения произошло затопление плавдока ПД-50. В результате ЧП на палубу авианосца упал кран, оставив в корпусе пробоину размером 4 на 5 метров. Пострадали четыре человека.

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Военно-морской флот
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