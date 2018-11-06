«Гонщика» на Gelandewagen Шамсуарова обвинили в изнасиловании

Москва, , 12:38 — REGNUM Сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова обвинила в изнасиловании студентка одного из московских вузов, передает 6 ноября телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям источников телеканала, девушка подала в полицию заявление, в котором указано, что изнасилование якобы произошло в жилом доме на площади Победы, указанный адрес совпадает с адресом Шамсуарова, получившего скандальную известность после «гонок» на Mercedes Gelandewagen. По факту обращения в настоящее время проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Руслан Шамсуаров с друзьями устроили «гонки» с сотрудниками полиции по ночной Москве. Водитель внедорожника злостно нарушал ПДД, при этом молодые люди вели трансляцию происходящего в соцсеть Periscope.

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