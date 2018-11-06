Полиция Екатеринбурга изучает сетевые «криптовалютные» сообщества

Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Екатеринбурге полиция изучает сетевые сообщества, привлекающие средства граждан на операции с криптовалютой. Ответственные за борьбу с мошенничеством руководители УМВД в Екатеринбурге ответили корреспонденту ИА REGNUM на вопрос, разрабатываются ли ими «сетевые сообщества», но комментарии эти были осторожные.

Крайне осторожно ситуацию прокомментировала начальник отдела по раследованию мошенничеств, совершенных орггруппами СЧ СУ УМВД России по Екатеринбургу Наталья Кудрявцева: «По аналогичным фактам были обращения в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, в интересах проверки разглашать что-либо не можем», — подчеркнула глава отдела.

Заметим, что ни Кудрявцева, ни начальник отделения по борьбе с мошенничеством ОУР УМВД России по Екатеринбургу Игорь Каргаполов не смогли уточнить информацию о возможном фигурировании дочери одного из высокопоставленных чиновников в делах, связанных с одним из таких сообществ. Напомним, ряд уральских СМИ ранее заявили о том, что она ведёт одно из «сетевых сообществ».

Сообщество привлекает деньги граждан для заработке на криптовалютах. Летом 2018 года появились первые сообщения от вкладчиков, которые не могли вывести финансы из структуры.