В Чувашии накрыли преступную группу, собиравшую «дань» с предпринимателей

Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей республики, которых обвиняют в вымогательстве денег у предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Перед судом предстанут 10 жителей Алатыря, подозреваемых в вымогательстве, разбое и мошенничестве. Следствие полагает, что организатором группы является 38-летний житель Алатыря, который весной 2016 года начал собирать вокруг себя единомышленников.

«Он решил обложить «данью» местных предпринимателей. В течение года под угрозой применения физического насилия и уничтожения имущества они ежемесячно требовали с потерпевших различные денежные суммы», — считают в полиции.

Злоумышленников накрыли в августе 2017 года. Расследование уголовного дела длилось больше года, установлено 12 эпизодов преступной деятельности. Потерпевшими по уголовным делам были признаны десять человек. По данным следствия, преступный бизнес принес незаконный доход на сумму около 260 000 рублей. Дело направлено в суд.

Напомним, в Чувашии в этом году завершились разбирательства в отношении ряда крупных преступных групп, в том числе международных. Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2018 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной группы, обвиняемой в серии наркопреступлений. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Фигурантами уголовного дела стал 21 человек, которые действовали в составе преступного сообществ. Верховный суд Чувашии оставил в силе вынесенное ранее решение о назначении злоумышленникам от 9 до 12 лет лишения свободы.

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В августе 2018 года следственное управление СКР обвинение в кражах и покушении на кражу предъявило 11 чебоксарцам в возрастет от 16 до 24 лет. Следствие полагает, что преступную группу создал 21-летний парень, куда вовлёк своих знакомых. Согласно материалам дела, они крали товары из сельских магазинов как для личного обогащения, так и передачи похищенного лицам, находящимся в следственных изоляторах или отбывающим наказание в местах лишения свободы. Еще шестеро обвиняемых привлекались для совершения единичных преступлений и в состав ОПГ не входили.