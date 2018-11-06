В Кабардино-Балкарии столкнулись «Газель» и легковушка, есть жертвы

Нальчик, , 12:07 — REGNUM Два человека стали жертвами автоаварии, которая произошла в Кабардино-Балкарии 5 октября. На федеральной дороге «Кавказ» столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и пассажирская «Газель», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД.

В результате ДТП погибли две женщины — водитель и пассажирка «Лады Калины». Еще два человека — водитель и пассажир «Газели» — получили травмы.

По предварительным данным, маршрутка двигалась по трассе за автомобилем Hyundai Solaris и столкнулся с ним из-за несоблюдения дистанции. После этого «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Калину».

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием маршрутки произошло 5 ноября и в Чечне. На улице Сайханова в Заводском районе Грозного столкнулись два легковых автомобиля «Ларгус» и Ford Mondeo и пассажирская «Газель». В резулаьтате пострадали 10 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные получили помощь медиков и отпущены домой. Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.