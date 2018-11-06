В Ингушетии возбуждено уголовное дело против главы города Малгобек

Магас, , 11:44 — REGNUM В Ингушетии попал под следствие глава города Малгобек Шарпудин Мамилов. Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идет о сумме в размере более 63 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Чиновник перечислил эти деньги на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». При этом, согласно уставу города, муниципальное образование не несет ответственности за долги предприятия.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки управлений ФСБ и МВД по Ингушетии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Напомним, на посту главы муниципального округа «Городской округ г. Малгобек» Мамилов работает с декабря 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году под следствие попал бывший глава города Малгобека. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, экс-градоначальник заселил жильцов аварийных домов, расположенных по улицам Нурадилова и Ахриева, в недостроенный дом по улице Гарданова и отчитался о завершении работ по ликвидации ветхого жилья.