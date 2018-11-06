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Обрушение зданий в Марселе: под обломками найдено тело погибшего

Происшествия

80 пожарных и 120 полицейских со специально обученными собаками ведут поиски возможных выживших или жертв трагедии

Марсель, Франция, 6 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  В прокуроре Марселя заявили, что в обломках разрушенных зданий обнаружено тело человека, сообщает Le Figaro.

Пожарные и полицейские на месте продолжают разбирать завалы. Предположительно, под обломками могут находится от 5 до 8 жертв.

В настоящее время 80 пожарных и 120 полицейских со специально обученными собаками ведут поиски возможных выживших или жертв трагедии.

«Чрезвычайность положения заключается в спасении жизней», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который напомнил, что операция по оказанию помощи и спасению будет длиться «несколько дней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Двое прохожих получили незначительные ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава французской партии Меланшон осудил безразличие властей Марселя

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Обрушения зданий
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