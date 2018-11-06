АЛРОСА оспорит штраф, который с неё взыскивают за загрязнение рек Якутии

Якутск, , 11:49 — REGNUM АЛРОСА намерена отменить постановление надзорных органов, которым ей назначается 50 тыс. рублей штрафа за загрязнение рек Якутии. Соответствующее заявление компания подала в арбитражный суд региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

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По мнению надзорных органов, алмазодобывающая компания нарушала условия договора водопользования тем, что сбросила в реку Ирелях загрязнённую после добычи алмазов воду, не соблюдала требования технического проекта разработки месторождения, несвоевременного представляла результаты учёта объёма сброса сточных вод и отчёт о выполнении условий использования водного объекта.

В АЛРОСА с этими утверждениями не согласны и намерены их оспорить через арбитражный суд. Ответчиком по иску компании выступает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Первое заседание по делу назначено на 26 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в АЛРОСА в качестве аргументов против назначения компании штрафа заявляла, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота, и этот способ экологически безопасный, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигала тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

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Следственными органами авария на дамбах АЛРОСА расценивается как преступление в сфере экологии, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Росприроднадзор Якутии пришёл к выводу, что к авариям на дамбах Иреляхского месторождения алмазов республики привело невыполнение АЛРОСА прописанных в лицензионных соглашениях правил пользования недрами.

Напомним, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении, которое произошло 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз, и к фоновым значениям вода в реке вернулась только спустя месяц после ЧП.

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