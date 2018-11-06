Опубликовано видео с места пожара в Кемеровской области

Юрга, Кемеровская область, , 11:10 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео с места пожара в Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек. Запись размещена на официальном канале ведомства в YouTube.

Ранее сообщалось, что 6 ноября в одном из жилых частных домов города Юрги возник пожар. После ликвидации возгорания в доме были найдены тела семерых человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Еще один 12-летний мальчик скончался в больнице, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило по факту гибели людей уголовное дело.

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