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Опубликовано видео с места пожара в Кемеровской области

Происшествия

После ликвидации возгорания в доме были найдены тела семерых человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет, еще один 12-летний мальчик скончался в больнице

Юрга, Кемеровская область, 6 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Следственный комитет РФ опубликовал видео с места пожара в Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек. Запись размещена на официальном канале ведомства в YouTube.

Ранее сообщалось, что 6 ноября в одном из жилых частных домов города Юрги возник пожар. После ликвидации возгорания в доме были найдены тела семерых человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Еще один 12-летний мальчик скончался в больнице, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило по факту гибели людей уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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