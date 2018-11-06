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Ростовские спасатели эвакуируют с Зелёного острова транспорт – МЧС

Происшествия

К эвакуации подготовлено 122 автомобиля

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Ростовские спасатели эвакуируют с Зелёного острова транспорт – МЧС
Иллюстрация: 61.mchs.gov.ru
Эвакуация транспорта

Ростов-на-Дону, 6 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  В Ростове-на-Дону спасатели эвакуируют более 120 автомобилей. Транспорт оказался на территории Зелёного острова в то время, когда под воду ушла часть понтонного моста, соединяющего его с городом-миллионником. ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что ранее спасатели эвакуировали более 400 человек, оказавшихся отрезанными от «большой земли».

Транспорт спасатели эвакуируют с помощью плавающего гусеничного транспортера ПТС-М.

Вместе с тем на месте происшествия работает плавучий кран, с помощью которого спасатели поднимают на поверхность две затонувшие секции переправы через реку Дон.

ИА REGNUM ранее сообщало, что часть понтонного моста ушла под воду 4 ноября. Затонули два пролёта в створе улицы 29-я линия. Во время ЧП никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону затонула часть моста: уточнённые данные

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