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Пять человек пострадали во время парусной регаты в Геленджике

Происшествия

Следователи проводят доследственную проверку

Геленджик, Краснодарский край, 6 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  В результате опрокидывания парусных лодок во время регаты в акватории Черного моря близ Геленджика пострадали пять человек, сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, 5 ноября во время парусной регаты в акватории Голубой бухты порывами ветра были опрокинуты часть парусных судов, участвующих в соревнованиях. После инцидента пять человек с небольшими травмами обратились за медицинской помощью, остальные участники не пострадали.

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По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии на реке Алдан перевернулась моторная лодка, на которой находились девять человек. Пятерым из них удалось выбраться из воды, один считается пропавшим, еще трое погибли от переохлаждения.

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Происшествия на воде
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