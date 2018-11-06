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В Италии арестовали захватившего заложников мужчину

Происшествия

Мужчина захватил в заложники пятерых сотрудниц почтового отделения

Рим, 6 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  В Италии сотрудники полиции задержали 55-летнего Франческо Амато, который захватил заложников в одном из почтовых отделений города Пьеве-Модолена, передает RaiNews24.

По данным телеканала, днем 5 ноября злоумышленник, приговоренный к 19 годам тюрьмы, захватил в заложники пятерых сотрудниц почты. Мужчина требовал провести переговоры с министром внутренних дел страны Маттео Сальвини. Спустя семь часов правоохранителям удалось уговорить Амато сдаться.

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Отмечается, что в октябре мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к деятельности одной из мафиозных группировок, однако после оглашения приговора ему удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в итальянском Бари и других городах провинции Пулья были арестованы 104 человека по подозрению в причастности к мафиозным группировкам. Спецоперацию правоохранительные органы провели на международном уровне.

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Организованная преступность
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