В Италии арестовали захватившего заложников мужчину

Рим, , 10:36 — REGNUM В Италии сотрудники полиции задержали 55-летнего Франческо Амато, который захватил заложников в одном из почтовых отделений города Пьеве-Модолена, передает RaiNews24.

По данным телеканала, днем 5 ноября злоумышленник, приговоренный к 19 годам тюрьмы, захватил в заложники пятерых сотрудниц почты. Мужчина требовал провести переговоры с министром внутренних дел страны Маттео Сальвини. Спустя семь часов правоохранителям удалось уговорить Амато сдаться.

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Отмечается, что в октябре мужчину приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к деятельности одной из мафиозных группировок, однако после оглашения приговора ему удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в итальянском Бари и других городах провинции Пулья были арестованы 104 человека по подозрению в причастности к мафиозным группировкам. Спецоперацию правоохранительные органы провели на международном уровне.

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