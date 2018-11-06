ВСУ нарушили перемирие 17 раз — представительство ДНР в СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки киевские силовики нарушили перемирие 17 раз, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 279 боеприпасов, сообщили 6 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ применили 120-мм и 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также зенитные установки, вооружение БМП и БТР и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под обстрелами оказались города Донецк, Горловка, Ясиноватая, а также прилегающие к ним посёлки. Пострадали также населённые пункты Александровка, Васильевка, Каштановое, Крутая Балка, Ленинское Минеральное и Старомихайловка.

«Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано», — отметили представители СЦКК.

Напомним, по данным СЦКК, с 29 октября по 4 ноября ВСУ 141 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 1200 боеприпасов, из них девять 122-мм снарядов и 40 120-мм мин.

Напомним, согласно Минским соглашениям, оружие калибра более 100 мм должно быть отведено от линии фронта, но Украина систематически нарушает перемирие в Донбассе.

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