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Трое пострадавших при обрушении моста переведены в травмцентр Сургута

Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Нефтеюганском районе Югры 5 ноября

Трое пострадавших при обрушении моста переведены в травмцентр Сургута
Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

Сургут, Югра, 6 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  В Сургутский травматологический центр доставили троих пострадавших в результате обрушения моста. Об этом ТАСС сообщили в Нефтеюганской окружной клинической больнице.

«Отвезли их в Сургут в травматологический центр, — сказал собеседник агентства. — Будут там их лечить».

Источник добавил, что в больнице не осталось пострадавших, находящихся в угрожающем состоянии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост рухнул в Нефтеюганском районе Югры 5 ноября. В результате ЧП погибли два человека, еще семеро получили травмы. Трагедия произошла недалеко от посёлка Каркатеевы.

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Обрушения мостов
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