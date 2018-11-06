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В Новой Зеландии ребенка унесло волнами, пока родители спали на пляже

Происшествия

18-месячный мальчик был спасен совершенно случайно

Веллингтон, 6 ноября 2018, 10:24 — REGNUM  Годовалый ребенок был чудом спасен от утопления на побережье Новой Зеландии, передает немецкий телеканал N-TV 6 ноября со ссылкой на местную газету Whakatane Beacon.

18-месячный мальчик выполз из разбитой на пляже палатки ранним утром, пока родители спали. Ребенок был подхвачен волной и унесен в море. Его вовремя заметил рыбак, проплывавший мимо на своей лодке.

По словам спасителя, сначала он принял ребенка за фарфоровую куклу, но мальчик издал крик. Если бы рыбак оказался в этом месте минутой позже, история закончилась бы трагически.

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Происшествия на воде
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