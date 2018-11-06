Мошенников в Екатеринбурге стало больше

Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге за январь-сентябрь 2018 года было зарегистрировано 870 фактов мошенничества. Об этом заявила начальник отдела по расследованию фактов мошенничества, совершённых орггруппами следственной части следственного управления УМВД России по городу Наталья Кудрявцева на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это почти на 150 больше, чем за этот же период 2017 года (727 фактов), уточнила руководитель.

Сотрудники УМВД поспешили успокоить журналистов и подчеркнули, что раскрываемость подобных преступлений тоже увеличилась: если в прошлом году было раскрыто 229 из 727 фактов мошенничества (33,9% от общего числа), то 2018 радует цифрой в 407 (42,7%).

И журналисты, и докладчики заметили, что совершенно не радует раскрываемость «бесконтактных» случаев мошенничества, когда преступник практически не видится с пострадавшим. В частности, за 2018 год следователи раскрыли всего 19 случаев из 129 зафиксированных фактов мошенничества, то есть 12%. Преступления, совершенные через мобильную связь, также огорчают своей раскрываемостью: раскрыто лишь 27 случаев из 190. По платёжным картам же ситуация чуть получше: раскрыли было 11 случаев из 57.

Случаи мошенничества в Екатеринбурге и Свердловской области случаются практически каждый день. Преступления совершают даже под видом сотрудников полиции, чтобы обмануть доверчивых граждан. 6 ноября в одном из городов такой «сотрудник» забрал у жителя города 50 тысяч рублей.