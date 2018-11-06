Украине выдали бизнесмена, подозреваемого в крупном мошенничестве

Киев, , 10:16 — REGNUM Из Швейцарии на Украину передали бывшего совладельца предприятия «Мрия Агрохолдинг» Николая Гуту, обвиняемого в мошенничестве на сумму, эквивалентную почти 2 млрд рублей, заявили в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины, сообщил 5 ноября официальный сайт ведомства.

«Благодаря усилиям генеральной прокуратуры Украины федеральным департаментом юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 года принято решение о выдаче указанного лица на Украину. 5 ноября 2018 года гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования», — сказано в сообщении.

Напомним, Гута завладел средствами иностранных инвесторов и был объявлен в розыск в январе 2015 года. Мошеннику принадлежит роскошная вилла в Германии, купленная им за 13 млн. евро.