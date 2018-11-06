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В Ростове-на-Дону затонула часть моста: уточнённые данные

Происшествия

С территории Зелёного острова эвакуировано 400 человек, спасатели эвакуируют транспорт

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В Ростове-на-Дону затонула часть моста: уточнённые данные
Иллюстрация: 61.mchs.gov.ru
Спасатели работают на месте происшествия

Ростов-на-Дону, 6 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали более 400 человек, оказавшихся отрезанных от города из-за затонувшей части понтонного моста, соединяющего Зелёный остров с донской столицей. По последним данным, в настоящее время спасатели эвакуируют автомобили, передаёт ИА REGNUM 6 ноября.

«С 08:30 начата эвакуация автомобильной техники с Зелёного острова при помощи плавающего гусеничного транспортера ПТС-М. По уточненным данным, 122 автомобиля находятся на Зелёном острове, до восстановления моста транспорт будут эвакуировать», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Ранее с территории Зелёного острова было эвакуировано более 400 человек. Для перевозки людей было задействовано пять единиц плавсредств. К месту происшествия также прибыл плавучий кран, с помощью которого спасатели поднимают на поверхность две затонувшие секции.

ИА REGNUM напоминает, что часть понтонного моста ушла под воду 4 ноября около 17:00. Затонули два пролёта переправы через реку Дон в створе улицы 29-я линия.

Читайте ранее в этом сюжете: Часть понтонного моста затонула в Ростове-на-Дону

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