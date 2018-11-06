Украинские войска четыре раза обстреляли ЛНР

Луганск, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил официальный сайт ведомства.

От действий украинских войск пострадали населённые пункты Калиновка, Лозовое и Желобок.

По Желобку ВСУ выпустили 24 мины калибра 82 мм. Лозовое обстреляли из РПГ, вооружения БМП и из зенитной установки ЗУ-23−2. По Калиновке выпустили три 120-мм мины, сказано в сообщении.

В Народной милиции отметили, что потерь среди гражданского населения и военнослужащих ЛНР нет.

Напомним, согласно Минским соглашениям, подписанным Украиной в феврале 2015 года, артиллерия калибра свыше 100 мм должна быть отведена от линии соприкосновения сторон. Тем не менее, Украина систематически нарушает договорённости, применяя крупнокалиберные 120-мм миномёты.

Напомним, ранее ВСУ выпустили более 120 снарядов по территории ЛНР.

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