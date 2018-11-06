Более десятка белых медведей окружили чукотское село

с. Рыркайпий, Чукотский АО, , 09:05 — REGNUM Группа из более чем десяти белых медведей находится в районе чукотского села Рыркайпий. Об этом сообщила уполномоченный главы администрации населенного пункта Евгения Малахова.

Отмечается, что крупные хищники постоянно находятся на расстоянии до трех километров от села и ежедневно заходят на его территорию.

«Животные в волнительном состоянии, наверное, готовятся уходить, но лед на море пока не становится. Поэтому они вокруг и ходят, в село ежедневно заходят», — цитирует ИА «Чукотка» слова Малаховой.

В настоящее время хозяйственные службы устанавливают на улицах населенного пункта дополнительное освещение — чтобы жители случайно не наткнулись на медведя в темноте.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что в поселке Диксон Красноярского края будет открыт пункт по спасению белых медвежат. По сведениям администрации поселка, ранее белый медвежонок, оторвавшись от матери, пришел к поселку Диксон и на протяжении двух месяцев жил в населенном пункте, питаясь пищевыми отходами на свалках.

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