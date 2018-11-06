В Чечне в аварии с пассажирской «Газелью» пострадали 10 человек

Грозный, , 09:01 — REGNUM ДТП с участием трех автомашин произошло в Чечне. На улице Сайханова в Заводском районе Грозного 5 ноября столкнулись два легковых автомобиля «Ларгус» и Ford Mondeo и пассажирская «Газель», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате аварии пострадали 10 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все они были доставлены в больницу. После осмотра пятерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Двое детей госпитализированы во вторую детскую клиническую больницу. Один ребенок и двое взрослых доставлены в республиканскую больницу, где один из мужчин был прооперирован, передает «Чечня сегодня». По данным медиков, их состояние не вызывает опасения.

В настоящее время причины аварии и виновные устанавливаются.

Стоит отметить, что 3 ноября на Ставрополье экс-сотрудник ГИБДД из Чечни сбил дорожного рабочего. Инцидент произошел в Зеленокумске. Виновника аварии пришлось ловить с помощью плана «Перехват». При этом пострадал полицейский. По данным ряда СМИ он погиб от полученных травм.