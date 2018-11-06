В Одессе неизвестные пытались поджечь православный храм

Одесса, Украина, 6 ноября 2018, 09:00 — REGNUM Охрана реабилитационного центра им. Януша Корчака в Одессе пресекла попытку поджога колокольни храма иконы «Призри на смирение», сообщили 5 ноября на официальном сайте Одесской епархии канонической Украинской православной церкви.
Преступники также пытались взломать входную дверь храма, но были замечены охраной и скрылись в неизвестном направлении.
В пресс-службе епархии отметили, что рядом с храмом находятся жилые дома и корпуса детского реабилитационного центра, пациенты которого являются основными прихожанами храма.
«Данное преступление стало еще одним свидетельством того, что силы, восставшие сегодня против Церкви и народных святынь, вдохновляются крайним безбожием и бесчеловечностью», — считают в епархии.
Напомним, случаи нападения на православные храмы Украины заметно участились после сообщения о принципиальном согласии Константинопольского патриархата создать на Украине автокефальную церковь, собрав её из представителей раскольничьих религиозных организаций, а также отколовшихся членов УПЦ МП.
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По мнению константинопольских иерархов, религиозная вражда на Украине — не опасное явление, поскольку не может быть ничего хуже войны в Донбассе.
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