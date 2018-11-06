О пытках в ярославской колонии ничего не знают около 70% граждан РФ

Москва, , 08:34 — REGNUM О пытках и издевательствах над заключенными в ярославской колонии много слышали лишь 7% жителей России. 23% что-то слышали, но не знают в чём суть. Примечательно, что большинство граждан (69%) не знают об этом инциденте. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Возможность пыток и издевательств над заключенными в российских колониях не исключают большинство опрошенных. Так, 33% считают, что это распространенная практика, а 40% допускают, что могут быть отдельные нарушения. Только 6% заявили, что пыток в российских колониях нет. 21% затруднились ответить.

В том, что издевательства и избиении в колониях не допустимы ни при каких обстоятельствах, уверены 57% жителей России. По мнению 28%, в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу. 7% опрошенных думают, что заключенные в российских колониях не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.

Осужденных в Ярославской области снова пытают?

Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в 2017 году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения.

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