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Дагестанца отправили в колонию за убийство жителя Казахстана

Происшествия

Преступление произошло 13 лет назад

Махачкала, 6 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Житель Левашинского района Дагестана приговорён судом к 6,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в убийстве одного и ранении двоих граждан Казахстана, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Подсудимый в мае 2005 года в селе Березняки Карагандинской области Республики Казахстан вступил в драку с тремя местными жителями. В ходе потасовки уроженец Дагестана умышленно нанёс мужчинам удары кухонным ножом в различные части тела. В результате один из потерпевших скончался по пути в больницу, двоим другим причинен тяжкий и легкий вред здоровью.

Злоумышленник в рамках расследования дела был объявлен в международный розыск, в котором находился 13 лет. Мужчина был задержан в мае 2018 года у себя на родине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 октября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между приезжими из Дагестана и Таджикистана. Причиной конфликта Следственный комитет назвал личные неприязненные отношения. По данным СМИ, потасовка произошла в ходе выяснения отношений из-за девушки.

В результате драки от полученных ножевых ранений скончался 21-летний житель Дагестана. Его 45-летний земляк был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

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Бытовые убийства
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