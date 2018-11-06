Глава французской партии Меланшон осудил безразличие властей Марселя

Марсель, Франция, , 08:22 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «безразличие местных властей» перед лицом нищеты и некачественного жилья, сообщает информационный портал Orange.

«Эти дома бедных обрушились, и это не случайно», — заявил лидер французской партии, опасаясь наличия пострадавших под обломками двух старых зданий в центре Марселя.

В то время как спасательные службы разбирают завалы после обрушения аварийных жилых домов, Жан Люк Меланшон осудил сам факт, того что эти два ветхих здания могут быть заселены.

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По словам лидера партии «Неподчинившаяся Франция» необходимо запретить владельцам предлагать аренду в подобных домах. «Здание, которое было признано ветхим, должно было быть пустым», — подчеркнул Жан-Люк Меланшон.

Согласно мэрии Марселя, одно из двух зданий было «закрыто и ограждено». Муниципалитет купил его в 2008 году, и оно считалось «полностью безопасным». По словам пожарных, в другом здании 9 квартир из 12 были заселены.

Сообщается, что в операции по оказанию помощи было развернуто около 100 пожарных и 33 транспортных средства. Спасатели ищут возможных пострадавших.

Напомним, инцидент произошел 5 ноября в центре Марселя. Два здания, расположенных под номерами 63 и 65 по улице Обань, обрушились. Двое прохожих получили легкие ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции выразил «любовь и солидарность нации к соотечественникам, этому городу, этой территории и этому региону».

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