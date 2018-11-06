Школьный автобус и мусоровоз столкнулись в США

Вашингтон, 6 ноября 2018, 07:42 — REGNUM В США столкнулись два транспортных средства — школьный автобус и мусоровоз. Об этом сообщила на странице в соцсети Twitter полиция округа Монтгомери.
ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, в штате Мэриленд. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек (двое взрослых и девять школьников).
Отмечается, что всего в попавшем в аварию автобусе находились 39 подростков.
В настоящее время выясняются причины ДТП.
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