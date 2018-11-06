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Обрушение зданий в Марселе: 10 человек пропало без вести

Происшествия

Глава МВД Франции заявил о восьми пропавших

Марсель, Франция, 6 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что восемь человек, живущих в одном из домов, разыскивают после обрушения двух зданий в центре города Марсель, сообщает Le Figaro.

Глава регионального совета отметил, что помимо этих восьми человек, фигурирует ещё двое, о судьбе которых ничего не известно. Это две женщины: одна не забрала свою дочь из школы, а другая никогда не покидала свою квартиру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Один из домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором здании могли находиться 12 человек. Сообщалось о двоих пострадавших.

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Обрушения зданий
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