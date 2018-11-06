СКР возбудил дело по факту пожара в частном доме в Кемеровской области

Юрга, Кемеровская область, , 07:15 — REGNUM По факту крупного пожара в одном из частных жилых домов города Юрги в Кемеровской области, в результате которого погибли 8 человек (двое взрослых и шестеро детей), возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кемеровской области.

«Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, причина их смерти, — говорится в сообщении. — Также выясняется… причина возгорания, обстоятельства произошедшего».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в городе Юрга Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли восемь человек. ЧП произошло рано утром на улице Тупиковой.

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