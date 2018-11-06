В Якутии следователи выясняют, избивал ли мужчина школьников

п. Андрюшкино, Якутия, , 06:18 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Якутии проверяет распространённую региональными СМИ информацию о том, что взрослый житель села Андрюшкино удерживал и избивал нескольких подростков, учащихся средней школы. В связи с сообщениями об этом организована процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета республики.

По информации региональных СМИ, мужчин, применивших силу к школьникам, было несколько, и они были пьяны. Мать одного из девятиклассников, обратившаяся в правоохранительные органы, пожаловалась на то, что её сына избили. У подростка начались головные боли, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По словам женщины, насилие применялось и в отношении других детей. Удерживали подростков четверо мужчин, считает мать одного из школьников. Она обратилась к президенту, генпрокурору, председателю Следственного комитета, главе МВД и Уполномоченному по правам ребёнка с просьбой принять меры в отношении мужчины, в квартире которого были избиты подростки.

«Обращаюсь к Вам по поводу вопиющего беззакония и произвола, все мои заявления не рассматриваются. Неужели пользуясь этим, предприниматель Б-в Н. и дальше будет безнаказанно лишать свободы, массово избивать несовершеннолетних, учиняя самосуд и самоуправство?! Ужасает то, что массовое избиение несовершеннолетних детей осталось без внимания со стороны наслежной администрации, школы и отделения районной полиции!», — заявила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ставропольском крае мужчина избил школьника за то, что он обижал свою одноклассницу и его дочь. Аналогичный случай произошёл в 2016 году в Ярославле.