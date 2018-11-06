В Марселе после обрушения зданий ищут девять человек

Марсель, Франция, , 05:50 — REGNUM По меньшей мере девять человек пропали без вести после обрушения двух домов в центре Марселя. Об этом сообщил глава французского региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье в Twitter.

Неизвестна судьба семи жителей дома на улице Обань и двух прохожих, которые находились неподалеку в момент обрушения.

Жителей аварийных домов разместили в гостинице или у родственников. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Один из домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные. Во втором здании могли находиться 12 человек. Сообщалось о двоих пострадавших.

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