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Полицейский застрелил собаку в метро Москвы

Происшествия

Хозяин натравил животное на стража порядка

Москва, 6 ноября 2018, 05:40 — REGNUM  Сотрудник полиции застрелил агрессивную собаку в московской подземке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 5 ноября в вестибюле станции «Цветной бульвар». Мужчина в грязной одежде вошел в метрополитен вместе с собакой без поводка и намордника. Дежуривший на станции полицейский попросил мужчину покинуть вестибюль, после чего стал направлять его в сторону выхода.

Тогда москвич натравил на полицейского собаку, которая стала лаять и бросаться на стража порядка и проходивших мимо пассажиров. Ситуация вышла из-под контроля, что вынудило полицейского применить оружие против собаки, рассказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в вестибюле станции «Красногвардейская» полицейские отреагировали на неадекватное поведение голого мужчины. Неизвестный ползал по помещению, прибывшие на место медики увезли его в психиатрическую больницу.

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ЧП в метрополитене
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