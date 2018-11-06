Пожар в кемеровской Юрге унес жизни восьми человек

Юрга, Кемеровская область, , 04:55 — REGNUM Восемь человек — два взрослых и шестеро детей — погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Пожар начался рано утром по местному времени в доме на улице Тупиковой. Семь человек погибли на месте, трое пострадавших были госпитализированы, уточняет РЕН ТВ.

В больнице позже умер один из пострадавших, 13-летний мальчик. В больнице остается женщина 1976 года рождения, еще одного пострадавшего взрослого отпустили из медучреждения.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября трое малолетних детей погибли в результате пожара в Анжеро-Судженске. Возгорание также произошло в частном доме.

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