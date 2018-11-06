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Взрыв газа в ЕАО: несущие конструкции здания проверяют на целостность

Происшествия

На месте взрыва рухнули перекрытия между первым и вторым этажами, произошел пожар

п. Приамурский, Еврейская АО, 6 ноября 2018, 04:38 — REGNUM  Специалисты проверяют на целостность несущие конструкции пятиэтажного дома в поселке Приамурский в ЕАО, где взорвался бытовой газ. Об этом 6 ноября сообщает прессс-центр регионального управления МЧС.

Отмечается, что на место ЧП для оценки повреждений прибыл диагностический комплекс «Струна». После взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами панельной пятиэтажки, произошел пожар.

Площадь возгорания составила 550 кв.м., открытое горение ликвидировано. Ведется разбор завалов. Жильцы эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в Смидовичском районе ЕАО утром 6 ноября. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Еврейском АО в жилом доме взорвался газ

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Взрывы бытового газа
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