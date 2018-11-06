Взрыв газа в ЕАО: несущие конструкции здания проверяют на целостность

п. Приамурский, Еврейская АО, , 04:38 — REGNUM Специалисты проверяют на целостность несущие конструкции пятиэтажного дома в поселке Приамурский в ЕАО, где взорвался бытовой газ. Об этом 6 ноября сообщает прессс-центр регионального управления МЧС.

Отмечается, что на место ЧП для оценки повреждений прибыл диагностический комплекс «Струна». После взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами панельной пятиэтажки, произошел пожар.

Площадь возгорания составила 550 кв.м., открытое горение ликвидировано. Ведется разбор завалов. Жильцы эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в Смидовичском районе ЕАО утром 6 ноября. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с тяжелыми ожогами.

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