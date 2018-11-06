В Еврейском АО в жилом доме взорвался газ

Биробиджан, 6 ноября 2018, 04:23 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в поселке Приамурском в ЕАО. Об этом 6 ноября сообщает пресс-центр управления МЧС по региону.
Информация о ЧП поступила в экстренные службы утром по местному времени. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, произошел пожар. Из здания эвакуированы более 120 человек.
Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с тяжелыми травмами. Остальные пострадавшие ехать в больницу отказались. Возгорание на месте взрыва ликвидировано.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности собралась на экстренное заседание.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Самаре произошел взрыв газа в частном доме. Погиб один человек.
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