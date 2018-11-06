Депутата Рады задержали в Праге с фальшивыми евро

Прага, , 03:37 — REGNUM Украинский парламентарий от фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Лозовой задержан в аэропорту Праги после попытки рассчитаться фальшивыми евро. Об этом депутат Рады написал на своей странице в Facebook.

По словам Лозового, он хотел купить подарок матери в duty free, однако выяснилось, что деньги у него — фальшивые. По законам Чехии попытка сбыта поддельных денег равносильна их производству, поэтому инцидент закончился задержанием.

Депутат назвал себя жертвой валютных мошенников и уточнил, что деньги менял на Украине его помощник. По делу, начатому чешской полицией, Лозовой проходит как потерпевший.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарии пресекли деятельность преступной группы, печатавшей фальшивые доллары и евро в подвале курортного отеля. Владелец отеля, гражданин Украины, является одним из фигурантов этого дела.

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