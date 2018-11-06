В Ленинградской области вновь обстрелян пассажирский автобус

Приозерск, Ленинградская область, , 02:49 — REGNUM Неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Приозерском районе Ленинградской области, причинив повреждения траснпортному средству. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 5 ноября в районе поселка Сосново. Злоумышленник повредил боковое стекло автобуса, в котором находились люди. Пострадавших нет.

В полицию о произошедшем сообщил водитель автобуса. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Подобный случай произошел в Ленинградской области 27 октября. Тогда неизвестный выстрелил из травматического орудия в пассажирский автобус, следовавший в поселок Горки. Пострадавших не было.