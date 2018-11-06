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Названа точная причина смерти рэпера Мака Миллера

Происшествия

Музыкант умер от «сочетания токсичных веществ»

Лос-Анджелес, США, 6 ноября 2018, 01:04 — REGNUM  Американский рэп-исполнитель Малкольм Джеймс МакКормик, выступавший под псевдонимом Мак Миллер, скончался после приема алкоголя, наркотиков и сильнодействующего препарата. Об этом сообщает телекомпания KTLA-5, ссылаясь на заключение судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

В докладе говорится, что музыкант умер от «сочетания токсичных веществ». Он одновременно употребил спиртное, кокаин и мощный опиоидный анальгетик.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 26-летнего рэпера нашли без сознания в его доме в Лос-Анджелесе, вскоре наступила смерть. Мак Миллер получил известность после того, как выпустил в 2011 году клип на композицию о нынешнем президенте США Дональде Трампе.

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