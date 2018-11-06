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В Санкт-Петербурге велосипедист попал под карету

Происшествия

Мужчина отделался ушибами

В Санкт-Петербурге велосипедист попал под карету
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР
На велосипеде

Санкт-Петербург, 6 ноября 2018, 00:52 — REGNUM  Столкновение велосипедиста и запряженной лошадьми экскурсионной кареты произошло на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом опубликовано 5 ноября в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «В Контакте».

Велосипедист получил ушибы, прибывшие на место медики оказали ему помощь. Велосипед мужчины оказался искорежен, а вот лошади и гужевой транспорт не пострадали.

Пользователи соцсети удивлены происшествием и предполагают, что мужчина был пьян. Каретой, по данным ГИБДД, управляла женщина 1984 года рождения. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, другая авария с участием велосипедистов закончилась в регионе трагически. В Лужском районе Ленинградской области 3 ноября пьяный водитель иномарки наехал на двоих детей, ехавших на велосипедах. Погибла шестилетняя девочка, 14-летний мальчик попал в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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Дорожно-транспортные происшествия
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