Понедельник, 5 Ноября 2018 года
22:49:09 МСК

В Турции задержали более 20 членов ИГ*

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Турции задержали более 20 членов ИГ*
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Анкара, 5 ноября 2018, 21:26 — REGNUM  Операция по пресечению источников финансирования международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведена в 11 провинциях Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», говорится в сообщении Республиканской прокуратуры Диярбакыра.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 членов группировки, у которых изъято более 1,3 млн турецких лир, $579 тыс., 5 тыс. евро.

Представителей группировки подозревают в причастности к трансферу финансовых средств в Ирак, Сирию, Индонезию, Ливан и Ливию.

Напомним, 12 октября газета Daily Sabah со ссылкой на источники в МВД Турции сообщила, что в Турции по подозрению в связях с террористами были арестованы семеро иностранцев, из которых двое — граждане России.

Читайте также: Двоих граждан РФ по подозрению в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Турции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить