В Турции задержали более 20 членов ИГ*

Анкара, , 21:26 — REGNUM Операция по пресечению источников финансирования международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведена в 11 провинциях Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», говорится в сообщении Республиканской прокуратуры Диярбакыра.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 членов группировки, у которых изъято более 1,3 млн турецких лир, $579 тыс., 5 тыс. евро.

Представителей группировки подозревают в причастности к трансферу финансовых средств в Ирак, Сирию, Индонезию, Ливан и Ливию.

Напомним, 12 октября газета Daily Sabah со ссылкой на источники в МВД Турции сообщила, что в Турции по подозрению в связях с террористами были арестованы семеро иностранцев, из которых двое — граждане России.

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