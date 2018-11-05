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СКР возбудил дело по факту обрушения моста в ХМАО

Происшествия

5 ноября в Нефтеюганском районе Югры недалеко от посёлка Каркатеевы рухнул автомобильный мост

Ханты-Мансийск, 5 ноября 2018, 18:42 — REGNUM  По факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в результате которого погибли двое людей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Нефтеюганском районе Югры недалеко от посёлка Каркатеевы рухнул автомобильный мост. В результате инцидента погибли два человека, еще семеро получили различные травмы.

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Обрушения мостов
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