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В Омской области перевернулся автобус с пассажирами

Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, в районе 134 км на автодороге Омск–Тара

Омск, 5 ноября 2018, 18:32 — REGNUM  Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Саргатском районе Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, в районе 134 км на автодороге Омск-Тара. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Предварительно установлено, что водитель…, управляя автобусом НефАЗ, … допустил съезд в правый походу движения кювет с последующим опрокидывание», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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