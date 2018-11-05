В Омской области перевернулся автобус с пассажирами

Омск, , 18:32 — REGNUM Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Саргатском районе Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, в районе 134 км на автодороге Омск-Тара. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Предварительно установлено, что водитель…, управляя автобусом НефАЗ, … допустил съезд в правый походу движения кювет с последующим опрокидывание», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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