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Житель Калужской области пожаловался в полицию на сына-рецидивиста

Происшествия

Мужчина осужден на 5 лет лишения свободы

Житель Калужской области пожаловался в полицию на сына-рецидивиста
Иллюстрация: Prokuror-kaluga.ru
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Калуга, 5 ноября 2018, 18:16 — REGNUM  Районным судом Калужской области приговорён к 5 годам лишения свободы 47 летний житель Барятинского района за хранение наркотических и взрывчатых веществ, а также частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 5 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Барятинского района Калужской области Алексей Карловский.

По его словам, основанием для проведения проверки правоохранительными органами послужило заявление отца в органы полиции с жалобой на противоправные действия сына.

В ходе следственных действий, по месту жительства данной семьи было обнаружено 64 грамма марихуаны, 12 патронов, затвор от винтовки, порох, запал взрывателя, металлоискатели, а также приспособления для курения наркотических средств.

Согласно результатам дознания, 47 летний мужчина, ранее отбывавший наказание за наркотики, осенью 2017 года занялся сбором дикорастущей коноплей для личного употребления.

Кроме того, в местах проведения боев времен Великой Отечественной войны он также занимался поиском боеприпасов и оружия, которые также приносил их себе домой.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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