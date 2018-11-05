Два человека погибли при обрушения моста в ХМАО

Ханты-Мансийск, , 17:08 — REGNUM При обрушении автомобильного моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погибли два человека, еще семеро получили различные травмы. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«Пострадали девять рабочих Мостоотряда, двое из них погибли», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в ХМАО рухнул автомобильный мост. ЧП произошло недалеко от посёлка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Югры. В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.

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