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В Калужской области саперы обезвредили старые боеприпасы

Происшествия

Саперы обезвредили опасную находку

В Калужской области саперы обезвредили старые боеприпасы
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Снаряд времён войны

Калуга, 5 ноября 2018, 16:44 — REGNUM  В Калуге на улице Постовалова, 60, местные жители 4 ноября в одноэтажном доме обнаружили предмет, напоминающий боеприпас.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, вызванные на место сапёры опознали в предмете артиллерийский снаряд калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.

Спасатели обезвредили опасную находку.

В тот же день, вблизи автотрассы М3 «Украина» на 268 км дороги в Думиничском районе Калужской области сапёрами также была обезврежена старая миномётная мина 81 мм.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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