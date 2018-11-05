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Коалиция США применила белый фосфор в Сирии — SANA

Происшествия

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала

Дамаск, 5 ноября 2018, 16:40 — REGNUM  Самолеты международной коалиции, которую возглавляют США, применили запрещенные боеприпасы с белым фосфором при ударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Взрывы раздались в районе Нового рынка в городе Хаджин.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 ноября самолеты коалиции США нанесли удар по городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). В результате воздушной атаки погибли 15 мирных жителей.

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Участие США в войне в Сирии
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