Коалиция США применила белый фосфор в Сирии — SANA

Дамаск, , 16:40 — REGNUM Самолеты международной коалиции, которую возглавляют США, применили запрещенные боеприпасы с белым фосфором при ударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Взрывы раздались в районе Нового рынка в городе Хаджин.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 ноября самолеты коалиции США нанесли удар по городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор). В результате воздушной атаки погибли 15 мирных жителей.

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